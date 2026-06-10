Onitsuka Tiger devient une entité autonome au sein du groupe Asics

Onitsuka Tiger se détache d’Asics et fonctionnera de manière indépendante à compter du 1er janvier 2027. Asics restera certes l’unique actionnaire, mais la marque de chaussures et de lifestyle disposera de sa propre structure de direction et d’une plus grande autonomie.

Forte croissance

Cette mesure vise à renforcer la capacité d’action d’Onitsuka Tiger. Alors qu’Asics se positionne de plus en plus clairement comme une marque de sport axée sur la performance, Onitsuka Tiger souhaite développer davantage son identité de marque lifestyle tendance. La marque, connue pour ses baskets d’inspiration rétro et son héritage japonais, sort donc officiellement de l’ombre d’Asics, rapporte Hypebeast.