Prada rompt avec 222 fournisseurs pour cause d’infractions

Au cours des cinq dernières années, la maison de couture italienne de luxe Prada a mis fin à sa collaboration avec 222 fournisseurs pour cause de violation des règles de conformité. L’entreprise applique une politique de tolérance zéro.

Contrôles stricts

Selon le Financial Times, Prada a effectué plus de 850 inspections chez ses fournisseurs et sous-traitants depuis 2020. Plus d’un quart de ces inspections ont révélé des violations du droit du travail, à la suite desquelles l’entreprise a mis fin à sa collaboration. Prada travaille actuellement avec environ un millier de fournisseurs et de sous-traitants dans le nord et le centre de l’Italie.

La maison de couture applique une politique stricte de tolérance zéro en réponse aux accusations de conditions de travail illégales dans l’industrie de la mode. Des contrôles stricts doivent contribuer à garantir l’authenticité du label « Made in Italy ».

Lorenzo Bertelli, directeur marketing et responsable de la responsabilité sociale au sein du groupe Prada, souligne que Prada n’est pas légalement tenue de divulguer tous les niveaux de la chaîne de production. L’entreprise se dit prête à offrir une transparence totale, mais uniquement si cela s’applique à toutes les entreprises : « Pourquoi donnerions-nous aujourd’hui un avantage à la concurrence en partageant des informations sur notre chaîne de production ? »