Près de la moitié de bénéfices supplémentaires pour Fast Retailing, la société mère d’Uniqlo

Fast Retailing, la société mère japonaise d’Uniqlo, a vu son bénéfice d’exploitation progresser de 45,7 % au cours du dernier trimestre. Le groupe a su résister aux perturbations de l’approvisionnement et de la logistique causées par la guerre avec l’Iran et s’apprête à enregistrer une cinquième année record d’affilée.

Une croissance principalement hors du Japon

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, le groupe a vu son chiffre d’affaires progresser de 17,1 % pour atteindre 3 0651 billions de yens japonais (16,51 milliards d’euros). Le bénéfice d’exploitation a grimpé de 33,6 % pour s’établir à 592,7 milliards de yens japonais (3,19 milliards d’euros). Au cours des trois mois clos en mai, le résultat d’exploitation s’est élevé à 213,79 milliards de yens japonais (1,3 milliard d’euros). Un an plus tôt, ce résultat s’élevait à 146,74 milliards de yens japonais (890 millions d’euros).