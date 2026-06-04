Rent the Runway renouvelle son équipe de direction, son chiffre d’affaires en forte hausse

Rent the Runway affiche un excellent début d’exercice, avec des revenus en forte hausse et une perte nette en baisse. La clientèle s’élargit, tandis que l’entreprise procède à une réorganisation de son équipe de direction suite au départ de la cofondatrice Jennifer Hyman.

Personnalisation et services supplémentaires

Au cours du premier trimestre, clos le 30 avril, le chiffre d’affaires a augmenté de 29,2 % pour atteindre 87,8 millions de dollars américains (80,8 millions d’euros). Le nombre d’abonnés actifs s’est élevé à 155 692, soit une hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente. La perte nette a quant à elle reculé à 18,9 millions de dollars (17,4 millions d’euros), contre 26,1 millions de dollars (24 millions d’euros) un an plus tôt.