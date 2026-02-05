Shein doit retirer ses promesses de neutralité climatique en Allemagne

L’organisation environnementale allemande Deutsche Umwelthilfe (DUH) a contraint Shein à étayer ses affirmations en matière de climat ou à les supprimer. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, Shein a accepté de ne plus utiliser sans preuve son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 sur son site web allemand.

Une nouvelle procédure est en cours

Selon l’organisation, aucune mesure concrète, transparente ou crédible ne venait étayer cette affirmation, d’autant plus que le rapport de Shein sur la durabilité montre que les émissions totales ont augmenté de 23 % en 2024. Au lieu de porter l’affaire devant les tribunaux, Shein a promis de retirer ces affirmations. Cela signifie toutefois que l’entreprise s’expose à des sanctions financières si elle réutilise l’affirmation sans la justifier.