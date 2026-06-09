Shein ouvre un nouveau centre de distribution en Irlande pour sa logistique européenne

Le géant chinois de la mode ultra-rapide Shein poursuit son expansion en Europe avec l’ouverture d’un nouveau centre logistique à Dublin. Ce centre de distribution était auparavant géré par un partenaire logistique externe, mais Shein en prend désormais le contrôle total.

Préparation aux taxes européennes

Le nouveau centre, situé dans le Greenogue Business Park à Rathcoole, s’étend sur plus de 1 486 mètres carrés et emploie trente personnes. Pour Shein, qui a établi en mai 2023 son siège social pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) à Dublin, cet investissement s’inscrit dans le cadre des ambitions européennes plus larges de l’entreprise.