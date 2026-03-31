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Écrit par Pauline Neerman
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Superdry prévoit d’ouvrir 21 nouveaux magasins en Europe

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Mode31 mars, 2026
PixelBiss / Shutterstock.com

Superdry & Co. ouvrira 21 nouveaux magasins cette année : quinze au Royaume-Uni et six en Europe continentale. Berlin et Utrecht sont déjà confirmés. Un partenariat avec El Corte Inglés permettra également à la marque de s’implanter en Espagne.

Magasins multimarques

Le PDG Julian Dunkerton a précédemment déclaré que la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas constituaient les principaux marchés de croissance, dès que « les emplacements adéquats seraient disponibles ». Cette approche s’inscrit dans le cadre du repositionnement de la marque sous le nom de Superdry & Co. et de son retour à la rentabilité.

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