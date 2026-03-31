Superdry prévoit d’ouvrir 21 nouveaux magasins en Europe

Superdry & Co. ouvrira 21 nouveaux magasins cette année : quinze au Royaume-Uni et six en Europe continentale. Berlin et Utrecht sont déjà confirmés. Un partenariat avec El Corte Inglés permettra également à la marque de s’implanter en Espagne.

Magasins multimarques

Le PDG Julian Dunkerton a précédemment déclaré que la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas constituaient les principaux marchés de croissance, dès que « les emplacements adéquats seraient disponibles ». Cette approche s’inscrit dans le cadre du repositionnement de la marque sous le nom de Superdry & Co. et de son retour à la rentabilité.