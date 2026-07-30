Trop chaud pour faire du shopping : la vague de chaleur freine les soldes d’été

Le secteur belge de la mode a clôturé les soldes d’été avec une baisse modérée de son chiffre d’affaires : selon une enquête menée par Mode Unie et l’UNIZO, les commerçants indépendants du secteur de la mode ont enregistré en moyenne une baisse de près de 1 % de leurs ventes par rapport à l’année dernière.

Un bon départ, mais…

Les soldes ont bien démarré grâce au temps estival ensoleillé. La vague de chaleur de la première semaine a toutefois rapidement inversé la tendance. Un tiers des commerçants a enregistré une hausse de ses ventes, tandis que 27,5 % ont maintenu le même niveau. Pour 39,1 % d’entre eux, le chiffre d’affaires a baissé.

« Les clients se sont en grande partie abstenus de venir et ceux qui se sont rendus en magasin ont principalement acheté des articles de plein été, ce qui a fait que les vêtements plus onéreux, tels que les pulls d’été et les pantalons, sont restés davantage en rayon », explique Chiel Sterckx, de Mode Unie et de l’UNIZO. Les tensions géopolitiques et la crainte d’une hausse des prix du pétrole et des prix à la consommation ont également pesé sur la confiance.

Ce sont surtout les magasins de vêtements et de chaussures qui ont ressenti ce recul. Les boutiques de lingerie ont en revanche profité d’une forte demande en maillots de bain. Au cours des deux dernières semaines, les magasins ont de nouveau attiré davantage de clients, mais cette reprise n’a pas suffi à compenser entièrement la perte de chiffre d’affaires enregistrée au cours de la première quinzaine de juillet.

La moitié ressent l’« effet Shein »

Selon Mode Unie, près de la moitié des entrepreneurs évoquent également la concurrence des boutiques en ligne internationales. Parmi les commerçants interrogés, 46,4 % indiquent que les clients achètent moins ou différemment en raison de l’arrivée d’acteurs tels que Shein et Amazon.

Mode Unie et UNIZO saluent donc la taxe européenne sur les colis. Les organisations réclament parallèlement des contrôles et une application plus stricts sur les canaux de vente en ligne. « Il est en effet inacceptable que les commerçants indépendants, qui font eux-mêmes souvent l’objet de contrôles, soient les victimes des pratiques commerciales déloyales de ces acteurs internationaux », déclare M. Sterckx.

L’optimisme règne pour la saison hivernale : plus de 71 % des commerçants de mode s’attendent à vendre autant, voire plus, qu’au cours de l’hiver 2025.