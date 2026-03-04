Zeeman nomme un ancien directeur d’Ahold Delhaize au poste de CEO

Zeeman annonce que Boudewijn van Nieuwenhuijzen deviendra le nouveau directeur général à compter du 1er août 2026. Il succède à Erik-Jan Mares, qui a dirigé l’entreprise au cours des neuf dernières années.

20 ans d’expérience

Boudewijn van Nieuwenhuijzen a plus de deux décennies d’expérience internationale dans le domaine de la direction au sein du commerce de détail, des produits de grande consommation et du commerce de gros, indique Zeeman dans un communiqué de presse. Son dernier poste était celui de PDG de Super Indo en Indonésie, une filiale d’Ahold Delhaize. Il a également occupé des postes de direction chez HEMA et a travaillé chez Unilever. « Sa capacité avérée à allier clarté stratégique, mise en œuvre pratique et leadership axé sur les personnes fait de lui la personne idéale pour Zeeman », déclare le détaillant.

« Nous sommes ravis d’accueillir Boudewijn van Nieuwenhuijzen en tant que nouveau PDG de Zeeman », déclare Bert Roetert, au nom du conseil de surveillance. « Sa vaste expérience internationale, sa vision stratégique claire et son attention particulière portée aux personnes et aux performances commerciales font de lui le leader idéal. Nous sommes impatients de travailler avec lui. »

Comme annoncé précédemment, Erik-Jan Mares restera CEO jusqu’au 1er juillet 2026.