Belgische en Nederlandse Toolstation-winkels krijgen nieuwe eigenaar

De meer dan honderd gereedschapswinkels van Toolstation in de Benelux komen in handen van een Duitse investeringsgroep. De Britse eigenaar bezorgt het verlieslatende bedrijf nog wel een kapitaalinjectie.

12 miljoen euro in het rood

Travis Perkins, de Britse beurgenoteerde bouwmaterialengroep, heeft de verlieslatende activiteiten van Toolstation in de Benelux voor één symbolische euro verkocht aan de Duitse investeringsgroep Fidelium Partners. Travis Perkins doet wel nog een laatste kapitaalinjectie van zo’n 35 miljoen pond (42 miljoen euro). Dat schrijft zakenkrant De Tijd. Nog voor het einde van het jaar zou de transactie worden afgerond.