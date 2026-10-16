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Geschreven door Pauline Neerman
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Moederbedrijf Brico en Praxis dook in het rood voor financiële reddingsoperatie

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Doe-Het-Zelf/Tuin16 oktober, 2026

Maxeda DIY Group, het moederbedrijf van Brico, BricoPlanit en Praxis, heeft zijn jongste boekjaar met verlies afgesloten. De tegenvallende cijfers waren de voorbode van een ingrijpende herfinanciering, waarmee de doe-het-zelfgroep zijn financiële toekomst veilig wil stellen.

Schulden doorgeschoven

Maxeda sloot het boekjaar, dat liep van februari 2025 tot en met januari 2026, af met rode cijfers. Een jaar eerder boekte de groep nog een netto-omzet van 1,457 miljard euro en een operationele brutobedrijfswinst (ebitda) van 92 miljoen euro.

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