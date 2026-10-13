Kingfisher haalt nieuwe CEO bij OBI

Kingfisher heeft een opvolger beet voor Thierry Garnier, die naar Ahold Delhaize vertrekt. De groep achter B&Q en Screwfix in het Verenigd Koninkrijk en Castorama en Brico Depot in Frankrijk haalt OBI-topman Sebastian Gundel binnen als nieuwe CEO.

Ervaren manager

Kingfisher benoemt de Duitser Gundel vanaf 1 februari 2027 tot Chief Executive Officer; op diezelfde dag treedt hij ook toe tot de raad van bestuur. Thierry Garnier blijft aan tot 31 december en legt dan zijn functie als CEO en bestuurder neer. CFO Bhavesh Mistry neemt in januari tijdelijk de rol van CEO op zich.

De nieuwe topman brengt meer dan twintig jaar leidinggevende ervaring mee uit de doe-het-zelfsector. Bij de Europese retailer OBI stond hij als CEO aan het roer van de omschakeling van een klassieke retailorganisatie naar een klantgericht omnichannelmodel. Daarvoor werkte hij er als Chief Customer & Digital Officer. OBI is de zoektocht naar een opvolger gestart.