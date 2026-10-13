Overnemer in beeld voor vier Waalse Gamma-winkels, maar niet voor personeel

Vier van de zes bedreigde Gamma-winkels in Wallonië zouden een overnemer hebben gevonden. Voor de 74 werknemers biedt die mogelijke deal voorlopig echter geen zekerheid: de kandidaat-overnemer zou het personeel niet mee overnemen.

Zes winkels bedreigd

Dat kregen de werknemers maandag te horen tijdens een buitengewone ondernemingsraad, berichten RTL Info en L’Echo. Veel details gaf de directie echter nog niet vrij. Wel zou voor vier van de zes winkels die Bourrelier Group in Wallonië uitbaat een overnemer in beeld zijn. Welke vestigingen dat zijn en wie de kandidaat-overnemer is, blijft voorlopig onduidelijk.