Gamma-exit uit Wallonië wordt concreet: zes winkels en 74 banen bedreigd

De aangekondigde terugtrekking van Gamma uit Franstalig België krijgt snel concrete gevolgen. Zes Waalse winkels dreigen te sluiten en zo staan 74 banen op de tocht. Alleen de franchisewinkel in Doornik blijft buiten schot.

Zes van zeven winkels bedreigd

Gamma telt momenteel 77 winkels in België, waarvan 70 in Vlaanderen en zeven in Wallonië. De winkels in Bastenaken, Herstal, Jumet, La Louvière, Quaregnon en Verviers, die worden uitgebaat door franchisepartner Bourrelier Group, riskeren allemaal de deuren te sluiten. De vestiging in Doornik, die onder een andere franchisenemer valt, blijft open.