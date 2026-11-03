Chinees JD.com mag MediaMarkt en Saturn definitief overnemen

De Chinese e-commercereus JD.com mag MediaMarkt-moeder Ceconomy overnemen. De Europese Commissie heeft de laatste noodzakelijke goedkeuring verleend. Niets staat de deal nu nog in de weg, dus binnen enkele dagen moet de transactie rond zijn.

Chinese technologie en logistiek

De Europese Commissie heeft de overname van Ceconomy door JD.com goedgekeurd onder de Foreign Subsidies Regulation (FSR), de Europese regelgeving die concurrentieverstoring door buitenlandse subsidies moet tegengaan. Eerder gaven Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Oostenrijk al hun toestemming. Volgens beide bedrijven zijn nu alle voorwaarden vervuld om de transactie binnen enkele dagen af te ronden.

Daarmee krijgt JD.com toegang tot een van de grootste elektronicaretailers van Europa. Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt, Saturn en MediaWorld, telt meer dan 1.000 winkels in elf landen en ongeveer 50.000 medewerkers.

Voor JD.com betekent de overname een belangrijke stap in zijn Europese expansie: de Chinese groep brengt zijn expertise in technologie, logistiek en digitale platformen samen met het uitgebreide fysieke winkelnetwerk en de merkbekendheid van Ceconomy.

Snellere leveringen, groter assortiment

De nieuwe eigenaar wil de omnichannelstrategie van MediaMarktSaturn versnellen. Consumenten mogen volgens de bedrijven rekenen op een ruimer assortiment, snellere leveringen en nieuwe technologische toepassingen. “Onze samenwerking met JD.com wordt werkelijkheid en een nieuw hoofdstuk staat op het punt te beginnen”, zegt Remko Rijnders, CEO van Ceconomy. “We kunnen nu van strategische visie naar concrete implementatie overgaan.”

JD.com benadrukt dat Ceconomy zijn bestaande bedrijfsmodel en strategie behoudt. Ook het huidige management blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Chinese groep heeft naar eigen zeggen ook bindende toezeggingen gedaan om de belangen van medewerkers, merken en winkels te beschermen.

“Onze ambitie is om Ceconomy te ondersteunen bij het versnellen van zijn groei op een duurzame manier, om de concurrentiepositie in Europa verder te versterken en te blijven innoveren in een veranderende retailmarkt”, zegt Sandy Xu, CEO van JD.com.

Op de RetailDetail Night op 19 november gaat niemand minder dan MediaMarkt-topman Olivier Van den Bossche met Pascal De Greef (Comeos), Peter De Sutter (E5) en Steven Van den Bossche (Hermie) in gesprek over hoe Europese retailers kunnen concurreren, samenwerken en leren van de Chinese nieuwkomers.

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