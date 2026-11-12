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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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JD.com rondt overname MediaMarkt-eigenaar Ceconomy af

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Elektro12 november, 2026
Shutterstock.com

Na de recente goedkeuring door Europa heeft het Chinese concern JD.com de overname van de Duitse groep Ceconomy, eigenaar van elektroketen MediaMarkt, succesvol afgerond. De Europese dochter blijft wel opereren als een zelfstandig bedrijf.

Strategisch partnerschap

JD.com heeft 59,8% van het aandelenkapitaal en de stemrechten van Ceconomy verworven voor een bedrag van 1,335 miljard euro. Samen met het aandeel van 25,3% dat door JD.com’s partner Convergenta behouden is, brengt deze overname hun gezamenlijke aandelenbelang in het bedrijf op 85,2%. De afronding van het overnameproces volgt op de finale goedkeuring van de transactie door de Europese Commissie eerder deze maand.

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