Tsjechische miljardair Kretinsky grijpt de macht ook bij Fnac Darty

Na Casino komt ook Fnac Darty stevig in Tsjechische handen: miljardair Daniel Kretinsky verovert 69,3% van de aandelen. Zo krijgt hij officieel de controle over de Franse elektronicaretailer, en zijn belang kan nog verder groeien.

Tweede ronde volgt nog

Via zijn investeringsmaatschappij EP Group was Kretinsky al jarenlang aandeelhouder van Fnac Darty. Eind vorig jaar bezat hij ongeveer 28,5% van het kapitaal. Met een openbaar overnamebod, dat hij eind januari aankondigde, heeft hij daar nu ruim 40 procentpunten aan toegevoegd. De operatie waardeert de Franse retailer op meer dan 1 miljard euro.