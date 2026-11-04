Fnac Darty krijgt miljoenenboete voor ongeoorloofd volgen van appgebruikers

Personalisatie kan duur uitvallen. Fnac Darty krijgt in Frankrijk een boete van 7 miljoen euro omdat de retailer het surfgedrag van gebruikers van zijn mobiele app volgde zonder hun toestemming. Het bedrijf betwist de boete.

Gepersonaliseerde aanbevelingen onder vuur

De Franse privacywaakhond CNIL legt twee dochterbedrijven van Fnac Darty samen een boete van 7 miljoen euro op wegens overtredingen van de cookieregels. Fnac Darty Participations et Services moet 6 miljoen euro betalen, Fnac Direct nog eens 1 miljoen euro. De toezichthouder maakte de beslissing op 29 oktober bekend.