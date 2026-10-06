“Belgische supermarkten promoten nog te veel vlees en zuivel”

Ondanks ambitieuze klimaatdoelstellingen blijven Belgische supermarkten consumenten actief stimuleren tot eetgewoontes met veel vlees en zuivel, zegt denktank Questionmark, al voeren Colruyt en Lidl wel “hoopgevend beleid”.

Te grote porties

Net als in 2022 onderzocht Questionmark in zijn rapport “Superlijst Milieu België 2026” wat de vijf grootste supermarkten in België doen voor klimaat en milieu. Naast de onderwerpen klimaat en eiwittransitie, geeft het rapport ook inzicht in prestaties op duurzaam assortiment en voedselverspilling. Lidl en Delhaize voeren de ranglijst aan, gevolgd door Colruyt, Carrefour en als laatste Aldi.