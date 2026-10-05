Minder koffie helpt Costa Coffee uit de rode cijfers

Costa Coffee maakt na twee verliesjaren opnieuw winst. De Britse koffieketen profiteert van vernieuwde winkels en een breder drankenaanbod, aangezien vooral jonge klanten steeds vaker naar matcha, ijskoffie en cafeïnevrije alternatieven grijpen.

Jongeren drinken anders

De koffiebars van Costa boekten in het jaar tot eind december 2025 een operationele winst van 20 miljoen Britse pond (zo’n 23,6 miljoen euro). Een jaar eerder leed de onderneming nog een operationeel verlies van 13,5 miljoen pond (15,9 miljoen euro), na een verlies van 5,8 miljoen Britse pond in 2023. De omzet steeg met 5% tot bijna 1,3 miljard Britse pond (1,53 miljard euro).