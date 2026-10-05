Colruyt oogst ruim 100 ton Belgische mosselen

Colruyt Group heeft het Belgische mosselseizoen afgesloten met een oogst van meer dan 100 ton. De retailer wil de keten nu verder lokaliseren en vanaf volgend seizoen ook de verwerking en verpakking in Nieuwpoort organiseren.

Volledig in Nieuwpoort

De eigen Belgische Bel’Mer-mosselen waren sinds 2 juli te koop in 260 Colruyt-winkels, 150 Okay-winkels en een veertigtal Spar-vestigingen. Ook verschillende horecazaken aan de kust verkochten de mosselen. De laatste exemplaren liggen nog tot 7 oktober in de winkel, terwijl de voorbereidingen voor het seizoen van 2027 al zijn begonnen.

Colruyt Group kweekt de mosselen op zijn zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort, maar dit jaar kreeg de groep ook een pakhuis toegewezen in de vismijn van Nieuwpoort. Daar wil de retailer voortaan ook de verwatering, verwerking en verpakking onderbrengen.

“Met het pakhuis kunnen we onze aquacultuuractiviteiten beter organiseren en de keten volledig lokaal uitbouwen”, zegt Gunther Uyttenhove van Colruyt Group. Zo wil het bedrijf uiteindelijk de volledige mosselketen, van kweek tot verpakking, in België houden.