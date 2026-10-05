Lidl pleit voor afschaffen btw op groenten en fruit

In een opgemerkte open brief vraagt Lidl aan de Belgische federale regering om de btw op verse groenten en fruit af te schaffen. De discounter engageert zich om de verlaging volledig door te rekenen aan de consument en verwijst daarbij naar eigen ervaringen in Denemarken.

Consumenten gevoelig voor financiële prikkels

Vandaag geldt op groenten en fruit een btw-tarief van 6%. Nu de regering in het kader van de begrotingsgesprekken ook naar een mogelijke btw-hervorming kijkt, pleit de supermarktketen ervoor dat tarief naar nul te brengen. Dat is niet alleen een kost, maar ook een investering, zegt het bedrijf: zo’n maatregel zou verse voeding betaalbaarder maken en tegelijk gezondere voedingskeuzes stimuleren. De btw-verlaging zou meteen voelbaar zijn aan de kassa en Lidl engageert zich om de verlaging volledig door te rekenen in haar prijzen, zodat dit voordeel rechtstreeks bij de consument terechtkomt.

Dat het schrappen van btw ook invloed kan hebben op het koopgedrag, zag Lidl eerder in Denemarken. In 2024 verlaagde de keten er tijdelijk de prijs van groenten en fruit door een bedrag gelijk aan de btw voor eigen rekening te nemen. Tijdens die periode steeg de verkoop met meer dan 10%. Het toont aan dat consumenten gevoelig zijn voor financiële prikkels wanneer het gaat om het sturen van hun voedingspatroon. Ondertussen zit het nultarief ook in het Deens regeerakkoord vervat.