Nespresso opent N-Points in shoppingcentra Wereldhave Belgium

Wereldhave Belgium gaat een partnerschap aan met Nespresso, dat maandag in Ville 2 in Charleroi zijn eerste N-Point in een Belgisch shoppingcenter opende. Begin november volgen nog twee N-Points in Shopping les Bastions en Ring Kortrijk.

Centrale servicehub

Wereldhave Belgium opende maandag een nieuwe The Point in zijn winkelcentrum Ville 2 in Charleroi. Deze centrale servicehub brengt verschillende diensten samen die het dagelijkse leven van bezoekers makkelijker maken: denk aan post- en pakjesdiensten, geschenkbonnen, fotoafdrukken, fotokopieën, een wasserette en de uitleen van kinderwagens. Het concept past binnen de Full Service Center-strategie van Wereldhave Belgium. Ook de winkelcentra Shopping 1 in Genk, Shopping les Bastions in Doornik, Belle-île in Luik, Ring Kortrijk in Kortrijk en Shopping Nivelles hebben al zo’n dienstenhub.