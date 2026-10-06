Waarom Sainsbury’s en Morrisons wilden fuseren, maar het toch niet durfden

Sainsbury’s en Morrisons hebben maandenlang gesproken over een fusie die het Britse supermarktlandschap op zijn grondvesten zou laten daveren. De gesprekken liepen stuk, maar Morrisons-eigenaar Clayton Dubilier & Rice houdt de deur voor consolidatie open.

Nieuwe nummer twee

De Britse supermarktsector stond begin dit jaar dichter bij een megafusie dan tot nu toe bekend was. Sainsbury’s en Morrisons voerden tussen november 2025 en februari 2026 verkennende gesprekken over een samensmelting, meldt de Financial Times. Sainsbury’s trok uiteindelijk de stekker uit het overleg, maar de betrokkenen sluiten nieuwe gesprekken niet uit.