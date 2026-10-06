Overheid als supermarktbaas? Nationalisering wordt nieuwe trend

Supermarkten nationaliseren klonk tot voor kort als politieke folklore. Nu liggen er concrete plannen op tafel in Australië, Nieuw-Zeeland en New York. Hoge voedselprijzen maken van de publieke supermarkt plots een beleidswapen, en een regelrechte provocatie voor de gevestigde retail.

Staat wordt prijsvechter

Australië levert voorlopig het spectaculairste voorstel. Voormalig parlementslid Max Chandler-Mather wil er meer dan 200 winkels van marktleiders Coles en Woolworths in overheidshanden brengen. Daarbovenop moeten 424 nieuwe supermarkten en tien distributiecentra verrijzen. Prijskaartje: 25,1 miljard Australische dollar, omgerekend zo’n 15,6 miljard euro, over vijf jaar.