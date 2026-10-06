Btw-hervorming dreigt winkelkar toch duurder te maken, ondanks “nultarief”

De Belgische federale regering overweegt een nieuw btw-model met tarieven van 0, 9 en 22%. Basisvoeding zou goedkoper worden, maar voor de gemiddelde supermarktklant dreigt de totale rekening toch te stijgen.

Goedkoper gezond, duurder tussendoor

De Belgische federale regering onderzoekt een grondige herschikking van de btw: nul procent op basisvoeding, 9% op een brede groep producten die vandaag onder 6 of 12% vallen en 22% als nieuw standaardtarief. De hervorming maakt deel uit van de zoektocht van de regering-De Wever naar miljarden aan bijkomende begrotingsruimte, maar is nog volop in onderhandeling.