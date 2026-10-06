Chocomel heeft monopolie op geel in de Benelux

FrieslandCampina heeft een opvallende merkstrijd gewonnen: de karakteristieke gele kleur van Chocomel (tot voor kort Cécémel in sommige landen) geniet voortaan merkbescherming in de Benelux. De zuivelgroep kan concurrenten in de categorie cacaodranken daardoor weren als ze te dicht bij dat geel aanleunen.

Cacaolat botst op Chocomel-geel

Aanleiding is een merkaanvraag van het Spaanse Grupo Cacaolat, dat zijn chocoladedrank Cacaolat verder in Europa wil uitrollen. Het bedrijf wilde in de Benelux een logo met een gele kleur registreren, maar FrieslandCampina tekende bezwaar aan. Chocomel bestaat sinds 1932 en kwam in 2001 via Nutricia bij het huidige FrieslandCampina terecht, en al die tijd stond de gele kleur centraal in de verpakking.