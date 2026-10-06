Hoe lang blijft de inflatie in Belgische supermarkten nog dalen?

Terwijl de energieprijzen fors stijgen, blijft de inflatie van de supermarktkar in België nu al vier opeenvolgende maanden dalen. Onder andere wortelen, bananen, olijfolie en ketchup werden vorige maand goedkoper. Blijft dat duren?

Trendbreuk na vier jaar van inflatie

Sinds juni ziet Testaankoop dat de inflatie in de Belgische supermarkten blijft dalen, nadat ze vier jaar lang steeg. Een mandje van meer dan 3.000 producten bij Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi en Lidl daalde in juni met 0,41%, in juli met 0,63%, in augustus met 0,56% en in september met 0,50%.

Er zijn voor alle duidelijkheid nog altijd productcategorieën die duurder worden: onder andere alcoholische dranken (+5%), onderhoudsproducten (+2%), bier (+9%), lamsvlees (+12%), kabeljauwfilet (+9%) of kipfilet als beleg (+7%), maar ook tomaten (+9%), ijsbergsla (+7%) of champignons (+5%). In de top tien van de stijgers staan ook verzorgingsproducten zoals shampoo (+9%) of deodorant (+7%), meldt de consumentenorganisatie.

Sijpelt stijging energieprijzen door?

De productcategorieën die het meest bijdroegen aan de daling van de inflatie zijn fruit (-4%), diepvriesproducten (-2%), vis (-2%), groenten (-2%) en zuivelproducten (-1%). Ook de categorie “olie, azijn en sauzen” binnen de kruidenierswaren werd gemiddeld 3,5% goedkoper. Zo daalden wortelen (-10%) en conference-peren, citroenen en bananen (-5%) in prijs. Maar ook ketchup (-12%) en olijfolie (-6%) werden goedkoper.

Nu de energiefactuur voor gezinnen fors stijgt (Testaankoop spreekt van bijna 1.000 euro extra per jaar) is de stabilisering van de prijzen in de supermarkten goed nieuws voor consumenten, maar de vraag is of die trend zich nog lang zal doorzetten. “Het risico dat de stijging van de energieprijzen doorsijpelt naar alle schakels van de voedingsketen is groot,” zegt Ortwin Huysmans, woordvoerder van Testaankoop. Stijgende kosten zijn zeker een heikel thema nu de jaargesprekken tussen leveranciers en supermarktketens van start gaan met het oog op de prijsevoluties naar volgend jaar.