Vandemoortele kan overname Délifrance (eindelijk) afronden

Nu ook de Britse mededingingsautoriteit haar goedkeuring heeft gegeven, kan Vandemoortele de overname van Délifrance afronden. De gezamenlijke bakkerijactiviteiten zijn goed voor een omzet van bijna 2,2 miljard euro.

Nieuw hoofdstuk

Vandemoortele had de overname al aangekondigd in maart 2025 en de Europese Commissie gaf op 18 december 2025 toestemming voor de transactie, met als voorwaarde de verkoop van de Délifrance-vestigingen in Béthune en Avignon en de Franse klantrelaties die daarmee samenhangen. Maar zolang ook de Competition and Markets Authority (CMA) in het VK nog geen toestemming had gegeven voor de overname, moesten beide bedrijven volledig gescheiden blijven werken.

Nu is het dan zo ver: de CMA heeft die toestemming gegeven op voorwaarde dat Vandemoortele zijn vestiging in Worcester en de VK-klantrelaties die daarmee samenhangen van de hand doet. Dat wil zeggen dat Vandemoortele en Délifrance vanaf nu als één bedrijf kunnen functioneren en samen aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, meldt het Belgische bedrijf vandaag in een persbericht.

De businesslijn Bakkerijproducten gaat deze nieuwe fase in onder de naam Vandemoortele Délifrance, goed voor ongeveer 6.000 medewerkers op 41 productielocaties in Europa, de VS en Azië die samen een omzet van bijna 2,2 miljard euro realiseren.