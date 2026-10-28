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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Crisp moet investeerders terugbetalen

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Food28 oktober, 2026
Crisp

Crisp heeft een rechtszaak verloren tegen een groep investeerders die zich bekocht voelden, maar is blij dat er in het vonnis geen sprake is van bedrog of misleiding. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering, zegt de online versmarkt.

Te weinig openheid

Een jaar geleden stapte een groep investeerders naar de rechter om hun inleg in het bedrijf, een converteerbare lening van vijf miljoen euro, terug te eisen. De onlinespeler zou te weinig openheid hebben gegeven over zijn financiële situatie op het moment van de overeenkomst. Kort na de investering had Crisp opnieuw een kapitaalinjectie nodig, waarop ABN Amro een lening van 28 miljoen euro verstrekte, en afgelopen zomer stopten bestaande investeerders nog eens 25 miljoen in het verlieslatende bedrijf.

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