[In Beeld] Albert Heijn opent derde XL in Machelen

Op de voormalige Makro-site in Machelen, pal naast een Delhaize supermarkt, heeft Albert Heijn woensdagochtend zijn derde XL-winkel in België geopend, een uit de kluiten gewassen supermarkt van 2.800 m².

Machelen vervangt Vilvoorde

Strikt genomen gaat het om een verhuis: deze winkel vervangt de Albert Heijn in Vilvoorde, die op 18 oktober de deuren sloot. Albert Heijn blijft met deze opening dus op 89 vestigingen in België. De nieuwe XL-vestiging wordt net als de voormalige winkel in Vilvoorde uitgebaat door de broers Mathieu en Gabriel Colpan die ook de Albert Heijn in Merchtem hebben en die de regio goed kennen. Op de voormalige Makro-site kwamen ze vroeger samen met hun ouders winkelen.

Vandaag bevinden zich op dit terrein al recent geopende winkels van doe-het-zelfgigant Colos, Delhaize, McDonalds, Colruyt Professionals en Solucious. Op termijn wordt de hele site herontwikkeld en zullen de winkels die zich nu nog in het voormalige Makro-gebouw bevinden, verhuizen naar nieuwe panden.

Elke dag geopend

Op 2.800 m² winkeloppervlakte ontdekken klanten hier onder andere een bijzonder ruim versplein met een uitgebreid aanbod groenten en fruit, verse sushibereidingen uit de kiosk van Sushi Daily, een grote bakkerijafdeling, veel maaltijdgemak en producten om onderweg van te genieten, een uitgebreid assortiment vegetarische en plantaardige producten, en een ruime Bonusstraat met elke week nieuwe, scherp geprijsde aanbiedingen.

Afrekenen kunnen shoppers aan vier bandkassa’s of één van de vijftien zelfscankassa’s. De grote parking met meer dan 1000 plaatsen maakt het supermakkelijk om te parkeren. Ook invalideplaatsen en familie-parkings zijn dichtbij de ingang voorzien. Albert Heijn XL Machelen is elke dag van 8 tot 21 uur geopend.