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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Danone groeit vooral dankzij hogere prijzen

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Food28 oktober, 2026
Shutterstock.com

De omzetgroei van Danone in het derde kwartaal is grotendeels te danken aan prijsverhogingen. Proteïnerijke voeding en gezondheidsproducten blijven belangrijke groeimotoren. In de Verenigde Staten grijpt de voedingsreus in om tegenvallende prestaties bij te sturen.

Focus op gezondheid

De omzet van Danone groeide in het derde kwartaal met 5,2% naar 7,23 miljard euro. De organische groei bedroeg 4%, waarvan 3,6% door prijsverhogingen en 0,4% door volumegroei. Dat zijn dus solide cijfers waarachter wel een aandachtspunt schuilt: de groei komt bijna volledig van hogere prijzen, nauwelijks van grotere volumes.

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