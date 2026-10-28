Heineken wint weer terrein met alcoholvrij bier en “tempo”

Heineken boekt sterke resultaten in het derde kwartaal van 2026, maar nieuwe topman Rafael Oliveira benadrukt dat er meer nodig is om de groei duurzaam te verankeren. De lange, warme zomer en de opmars van alcoholvrije bieren gaven alvast wind in de zeilen.

Uitdagingen blijven

De Nederlandse biergigant rapporteerde een volumegroei van 4,2% en een omzetstijging van 4,5%, ruim boven de verwachtingen. De groei werd gedreven door vlaggenschepen Heineken en Amstel en regionale bieren zoals Tiger en Sol, maar ook door de stijgende vraag naar alcoholvrije en alcoholarme bieren. Deze categorieën groeiden wereldwijd met dubbele cijfers.