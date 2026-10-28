Eén winkel, twee seizoenen, vijf keer zoveel omzet: de uitdagingen van een eigenzinnige Spar

(publireportage) Philippe Massoz, zelfstandig uitbater van de Spar in La Roche-en-Ardenne, ziet het aantal bezoekers tijdens de zomermaanden vervijfvoudigen. Dat vereist een aangepast assortiment, flexibele logistiek en een nauwe samenwerking met Retail Partners Colruyt Group.

Van een multinational naar een buurtwinkel

In 2014 besloot Philippe Massoz zijn carrière een nieuwe wending te geven. Na leidinggevende functies te hebben bekleed bij een Amerikaanse multinational, koos hij ervoor om een andere weg in te slaan.

“De voedingssector heeft me altijd geïnteresseerd. Ik heb voor Spar gekozen omdat Colruyt Group erachter staat. Dat geeft toch zekerheid, zowel op technisch en financieel vlak als wat betreft ondersteuning. Als zelfstandige sta je vaak helemaal alleen. Het is dus essentieel om op een solide groep achter je te kunnen rekenen.”

Zijn eerdere beroepservaring is vandaag een troef in zijn contacten met het hoofdkantoor. “Ik heb het geluk gehad om aan beide kanten te staan. Ik begrijp ook het werk aan de andere kant: de belangen die verdedigd moeten worden, de winst die behaald moet worden, de mensen die betaald moeten worden.”

Vijf keer zoveel omzet in het hoogseizoen

Met een oppervlakte van ongeveer 1.000 m² is de Spar in La Roche-en-Ardenne volgens de exploitant een van de meest atypische winkels van de keten. De reden? De intense toeristische activiteit in de Ardennen. “In juli halen we vijf keer zoveel omzet als in de winter.”

Ook het aantal bezoekers vertoont spectaculaire schommelingen: de winkel gaat van ongeveer 4.500 kassatransacties per week in de winter naar zo’n 25.000 in de zomer. Maar niet alleen de volumes veranderen. Ook het assortiment verandert aanzienlijk: tussen de 25 en 30% van de producten verschilt tijdens het toeristische seizoen.

“De toeristen zijn voornamelijk Vlamingen of Nederlanders, die andere eetgewoonten hebben.” Het beste voorbeeld? “Als ik 400 liter verse melk bestel, krijg ik soms een telefoontje van de centrale: ‘Heb je je niet vergist, bedoel je 40 liter?’ Nee, nee, het is inderdaad 400 liter, want mijn Nederlanders zijn er!”, lacht Massoz.

Ook de logistiek moet het tempo bijhouden. Terwijl de winkel in het laagseizoen twee leveringen van kruidenierswaren per week ontvangt, rijden er in de zomer dagelijks vrachtwagens langs, soms zelfs twee per dag. Spar past ook zijn organisatie aan om extra ondersteuning te bieden bij het bevoorraden van de schappen en de presentatie van de winkel. “Ik weet wat het betekent om een heel leveringsschema te veranderen. Dat is niet eenvoudig. Maar die flexibiliteit is er echt.”

“Regelmatig vragen toeristen me: ‘Is er bij ons ook zo’n Spar?’ Ik beschouw onze winkel dan ook als een uithangbord voor de groep. Mensen moeten met een goed beeld naar huis gaan.”

De overstromingen, een test op ware grootte

In 2021, tijdens de verschrikkelijke overstromingen die Wallonië troffen, liep de supermarkt aanzienlijke schade op. Het water reikte tot boven de kassa’s, terwijl de kelder volledig onder water kwam te staan. De herinnering ontroert Massoz nog steeds: “Er stond zo’n vier meter water in de winkel. We moesten werkelijk alles opnieuw inrichten.”

De wederopbouw vereist een uitzonderlijke inzet. Retail Partners Colruyt Group stelde materieel en teams ter beschikking en paste zelfs de planning van andere projecten aan om het herstel van de winkel te versnellen. En de steun bleef niet beperkt tot het operationele vlak. De groep grijpt ook financieel in.

“Om een winkel te herinrichten, moet je normaal gesproken een jaar van tevoren beginnen. Je moet het materiaal bestellen, vakmensen inplannen… Hier zijn we erin geslaagd om binnen enkele weken weer open te gaan. Dat was een prestatie die ik in mijn eentje nooit had kunnen realiseren.”

Artificiële intelligentie om de administratie te verlichten

Hoewel hij inmiddels de pensioenleeftijd heeft bereikt, is Philippe Massoz geen winkelier die in het verleden leeft. Hij volgt nieuwe technologieën op de voet, met name artificiële intelligentie. “Ik denk dat kunstmatige intelligentie de wereld ingrijpend zal veranderen. Ik zou de evolutie graag nog meemaken en eraan bijdragen.”

“Op dit moment besteed ik nog steeds twintig tot vijfentwintig uur per week aan administratie. Ik zou dat graag terugbrengen tot tien uur, want die tijd zou ik dan in de winkel kunnen doorbrengen. Daar leveren we de meeste meerwaarde.”

Toch wil hij het menselijke contact niet opofferen aan de technologie. “Ik ben een fervent voorstander van kassa’s en kassamedewerkers. Voor mij blijven de ontvangst en het contact met de klant heel belangrijk.”

Philippe Massoz komt zelf uit de regio: hij is geboren op slechts zeven kilometer van zijn winkel. “Ik ken de mentaliteit hier, ik ken de mensen. Ik heb enorm veel gereisd, maar uiteindelijk ben ik teruggekeerd naar mijn roots.” Die nabijheid is merkbaar in de omgang met de klanten.

“Hier spreken we de klanten bij hun voornaam aan”

Want ondanks de toestroom van toeristen blijft de Spar in La Roche-en-Ardenne bovenal een buurtwinkel. “Hier spreken we de klanten aan met hun voornaam. Het is ook een ontmoetingsplaats. We zien regelmatig mensen in de winkel met elkaar staan praten. Ze zouden twee minuten binnenspringen, maar ze kwamen iemand tegen en bleven een half uur kletsen!”

In de zomer verandert de massale toestroom van toeristen weliswaar de gewoontes van de lokale klanten. Sommige inwoners vermijden de winkel liever tijdens de drukke uren. Om ook hen rustig boodschappen te laten doen, past de winkel zijn openingstijden aan. In het hoogseizoen is de winkel ook op zondagmiddag geopend. “Ik zeg tegen mijn vaste klanten: kom op zondag rond drie of vier uur ’s middags. Dan is het rustiger en kun je op je gemak boodschappen doen.”

Hoewel hij op dit moment nog niet van plan is om te stoppen, denkt hij nu al na over de overdracht van zijn zaak. Een medewerkster die op haar vijftiende als stagiaire in de winkel begon en er nog steeds werkt, is geïnteresseerd in een mogelijke overname over drie of vier jaar. “Uiteindelijk moet je vooral aanwezig zijn in je winkel, je klanten kennen en je kunnen aanpassen.”

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