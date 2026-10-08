Hoge kosten baren PepsiCo zorgen

Ondanks een beter dan verwacht derde kwartaal verlaagt PepsiCo zijn verwachtingen voor het volledige jaar wegens een aanhoudend zwakke vraag naar snacks en dranken in Noord-Amerika en fors stijgende kosten.

Kostenbesparingen

PepsiCo rapporteerde een sterk derde kwartaal met een omzetstijging van 5,6% en een groei van de winst per aandeel met 17%. Dat is aan de bovenkant van de verwachtingen, maar de fabrikant van Pepsi, Quaker, Doritos en Lays ziet sterk stijgende kosten drukken op de marges terwijl consumenten vooral in Noord-Amerika terughoudend blijven door hogere benzineprijzen. De internationale activiteiten presteerden beter.