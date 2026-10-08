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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Hoge kosten baren PepsiCo zorgen

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Food8 oktober, 2026
Shutterstock.com

Ondanks een beter dan verwacht derde kwartaal verlaagt PepsiCo zijn verwachtingen voor het volledige jaar wegens een aanhoudend zwakke vraag naar snacks en dranken in Noord-Amerika en fors stijgende kosten.

Kostenbesparingen

PepsiCo rapporteerde een sterk derde kwartaal met een omzetstijging van 5,6% en een groei van de winst per aandeel met 17%. Dat is aan de bovenkant van de verwachtingen, maar de fabrikant van Pepsi, Quaker, Doritos en Lays ziet sterk stijgende kosten drukken op de marges terwijl consumenten vooral in Noord-Amerika terughoudend blijven door hogere benzineprijzen. De internationale activiteiten presteerden beter.

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