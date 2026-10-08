Nestlé sluit grootste merksamenwerking ooit met basketassociatie NBA

Nestlé koppelt zijn merken Milo, Nescau en Nesquik wereldwijd aan de NBA. Vanaf 2027 geldt de meerjarige overeenkomst in 21 markten op vier continenten, goed voor de grootste internationale merksamenwerking uit de geschiedenis van de groep. Met de deal wil Nestlé basketfans bereiken én meer jongeren aan het basketballen krijgen.

Basketbal als hefboom

De chocoladedranken Milo, Nescau en Nesquik worden alle drie officiële partners van de National Basketball Association. De samenwerking past in de keuze van Nestlé om met minder, maar grotere wereldwijde marketingplatformen te werken. Ook wil Nestlé jongere consumenten aanspreken via gedeelde interesses en ervaringen die verder gaan dan klassieke reclame. Sport sluit daarbij aan, omdat de drie merken al langer verbonden zijn met beweging en jongeren.

“Van sportprogramma’s van Milo en Nescau tot partnerschappen en initiatieven met atleten van Nesquik: we hebben gezien hoe sport mensen energie kan geven, zelfvertrouwen kan opbouwen en gezonde gewoonten kan creëren. Samen met de NBA zullen we de kracht van basketbal gebruiken om op grote schaal contact te maken met consumenten, lokaal relevante ervaringen te creëren en meer jongeren en gezinnen te inspireren om actief te worden en van het spel te genieten”, zegt Liberato Milo, SVP en hoofd van de Strategic Business Unit Confectionery & Snacking bij Nestlé.

Bij de samenwerking horen ook retailacties en fanervaringen in lokale markten. Op verpakkingen komt NBA-branding en consumenten krijgen kansen om NBA-tickets, merchandising en andere prijzen te winnen. Voor de NBA is de wereldwijde bekendheid van Nestlé immers een manier om de NBA buiten Noord-Amerika te promoten.