Kaneelbroodjesketen Have A Roll lonkt naar Wallonië

Midden november opent Have A Roll een nieuwe winkel in Woluwe Shopping Center. Het wordt de achtste Belgische vestiging en de tweede in Brussel. Binnenkort wil de keten de stap naar Wallonië zetten.

Taalgrens oversteken

Sinds februari 2023 had Have A Roll al een adres in de Brusselse Baljuwstraat. Die winkel kreeg recent nog een opgefrist interieur. Nu volgt een tweede locatie in Sint-Lambrechts-Woluwe, in Woluwe Shopping Center. Het wordt de achtste Belgische vestiging voor de keten, die ook een winkel heeft in het Nederlandse Utrecht – maar afgelopen zomer zijn winkel in Amsterdam sloot.

De uitbreiding in Brussel is de eerste stap naar het oversteken van de taalgrens. “Onze winkels liggen vandaag vooral in Vlaanderen, maar de talrijke trouwe fans in Brussel geven ons het vertrouwen om hier een tweede winkel te openen én verder te kijken. We zouden binnenkort ook graag de stap naar Wallonië zetten. Er zijn alvast een paar steden die we in het oog houden,” zegt Dennis Van Peel, oprichter van Have A Roll.

Uitgebreider aanbod

De nieuwe winkel sluit aan bij het vernieuwde design van de andere Have A Roll-vestigingen, naast de vertrouwde plantaardige cinnamon rolls meer ruimte voor het aanbod van koffie, matcha en merchandise. “Toen we onze eerste winkels openden, kwamen mensen vooral langs voor de rolls. Intussen zijn onze koffie en matcha ook een reden geworden om binnen te springe”, aldus Van Peel.

Ook het merchandise-aanbod krijgt ruimte in de nieuwe winkel: klanten vinden er onder meer koffiebonen, koffie cups, tumblers en een volledige matchaset met bowl en whisk, om thuis matcha te bereiden.