Izy Coffee start door met 11 koffiebars na “stil faillissement”

Izy Coffee maakt een doorstart met elf koffiebars. De Belgische keten grijpt daarvoor naar de nieuwe procedure van besloten voorbereiding van het faillissement. Vijf vestigingen verdwijnen, maar 85% van de medewerkers behoudt zijn baan.

Van groeidroom naar sanering

De koffieketen kampte de voorbije maanden met stijgende energie- en grondstofprijzen, hogere loonkosten en veranderend consumentengedrag. Onder toezicht van de rechtbank zocht Izy Coffee via een zogenoemd “stil faillissement” naar een manier om zoveel mogelijk activiteiten en banen te behouden.