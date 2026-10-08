Online belangrijke groeimotor voor Tesco

Tesco, de grootste Britse supermarktketen, heeft sterke cijfers gepubliceerd voor de eerste zes maanden van zijn boekjaar. Groeiende onlineverkopen drijven de groei bij de retailer, die nog meer gaat inzetten op AI.

Winstverwachtingen verhoogd

Tesco zag de omzet met 2% stijgen naar 33,8 miljard pond (39,9 miljard euro). De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 1,5%. De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 6,5% naar 1,783 miljard pond (2,10 miljard euro). Na deze sterke resultaten in onzekere tijden verhoogt de retailer de winstverwachtingen voor het volledige boekjaar.