Britse regering overweegt verbod op Vinted en eBay voor jongeren

Mogen jongeren straks geen tweedehandskleding kopen en verkopen via Vinted of eBay? De Britse regering overweegt om ook online marktplaatsen te onderwerpen aan het aangekondigde socialemediaverbod voor kinderen onder de 16 jaar. Tegelijk waarschuwt de politie dat koopjesjagers op die platforms onbewust georganiseerde winkeldiefstal financieren.

Risico op misbruik

De Britse minister van Cultuur Lisa Nandy bevestigde zondag bij de BBC dat de regering ernstig overweegt om Vinted, eBay en mogelijk ook Depop en Facebook Marketplace op te nemen in het socialemediaverbod voor minderjarigen. Dat verbod moet in maart 2027 ingaan en viseert in eerste instantie platforms als Instagram, TikTok en Snapchat.