Belgische modewinkels maken wel winst, maar houden steeds minder over

Twee op de drie Belgische modewinkels maken nog altijd winst. Maar achter dat ogenschijnlijk geruststellende cijfer schuilt een minder rooskleurige realiteit: de winstmarges krimpen, kleine zelfstandigen verdienen nauwelijks iets en een handvol grote spelers gaat met een aanzienlijk deel van de winst lopen.

Kleine boetieks houden 3.000 euro over

De Belgische modesector is taaier dan gedacht. Uit een analyse van bedrijfscijfers.be van 2.376 modewinkels blijkt dat 65% in 2025 winst maakte. Dat percentage blijft al vier jaar opvallend stabiel. Samen boekten de onderzochte ondernemingen vorig jaar 97 miljoen euro nettowinst, na aftrek van de verliezen bij andere winkels.