Superdry & Co verstevigt fundamenten met 70 miljoen pond

Superdry & Co heeft een herfinancieringspakket van 70 miljoen pond sterling (zo’n 81 miljoen euro) afgesloten met Barclays en Bank of America. Zo vervangt het Britse modemerk de noodkredieten uit 2023, die de retailer toen kreeg van Bantry Bay Capital en Hilco Capital, met nieuwe leningen aan lagere rentes.

Extra merken

De nieuwe deal moet jaarlijks zo’n 5 miljoen pond (bijna 6 miljoen euro) aan rente besparen, en zo de ademruimte bieden die Superdry nodig heeft om weer in de aanval te gaan. Na jaren van verlies en herstructurering keerde het merk keerde in boekjaar 2025 terug naar de zwarte cijfers, in 2026 verbeterde de EBITDA verder. De start van boekjaar 2027 verloopt zelfs zo positief dat het management nu ambitieuze groeiplannen koestert.