De verborgen wereldreis van afgedankte kleding: hoe Europa zijn textielprobleem uitbesteedt

Wat gebeurt er met kleding die consumenten in de textielcontainer gooien? Een grootschalig onderzoek naar de export van afgedankt textiel uit Scandinavië legt een bijzonder complex handelsnetwerk bloot. Kleding reist via Europese sorteercentra naar tweedehandsmarkten in Afrika en Azië, maar wat uiteindelijk met die kleding gebeurt, weet vaak niemand.

Oost-Europa als draaischijf

Een Noorse winterjas die via Litouwen en België in West-Afrika belandt. Een Deense trui die vanuit een Pools sorteercentrum naar een tweedehandsmarkt in Nigeria reist. Het zijn geen uitzonderlijke scenario’s, blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsconsultants Eunomia en Mepex.