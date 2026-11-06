Loonprotesten in Bangladesh verstoren kledingproductie

Bangladesh heeft er een week van hevige loonprotesten op zitten: textielarbeiders eisten er loonsverhoging. Die zou er nu komen, maar in sommige industriegebieden blijft het onrustig. Internationale modeketens als H&M en Zara houden de situatie nauwlettend in de gaten: de productie van hun lente- en zomercollecties staat op het spel.

Meer dan honderd fabrieken dicht

De rust keert geleidelijk terug in de Bengaalse kledingindustrie. In Narayanganj heeft volgens de industriële politie meer dan 95% van de fabrieken het werk hervat. Ook in Gazipur draaien vrijwel alle productielijnen opnieuw. Daarmee lijkt het ergste achter de rug na dagen van stakingen, wegblokkades en gewelddadige confrontaties met de politie.