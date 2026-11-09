Waarom Four Roses doelbewust voor 8 à 9 winkels gaat: “We hoeven er geen 20”

Met de opening van een zesde winkel in Leuven zet het Belgische modemerk Four Roses zijn expansie voort. Maar oprichters Lien De Vroe en Miguel Uytterhaegen kiezen bewust voor gecontroleerde groei. “We rekenen op onszelf om dit allemaal te dragen.”

Van groothandelsmerk naar omnichannelspeler

Toen Lien De Vroe en Miguel Uytterhaegen in 2015 het Belgische modemerk Four Roses overnamen van Velmar, hadden ze elk een heel andere achtergrond. Toch waagde het koppel de sprong, met Lien voor de creatieve leiding, Miguel de zakelijke kant.

“Miguel is een geboren ondernemer. Hij droomde als kind al van een eigen bedrijf en nam op zijn 29ste zijn eerste onderneming over. Zijn ondernemerspassie heeft ook bij mij een kinderdroom opnieuw tot leven gebracht: kleding maken, een merk bouwen, een eigen wereld creëren”, vertelt Lien De Vroe.