Canada Goose tegen de trend in: China als lichtpuntje

Bij Canada Goose klom de omzet in het tweede kwartaal met 5,9%, ondanks een stevige terugval in Europa. Opvallend genoeg stuwen vooral China en e-commerce de groei van het Canadese luxemerk. Toch lopen de verliezen verder op en blijven de prestaties van bestaande winkels achter.

Winkels verliezen terrein

De omzet steeg in het kwartaal tot 27 september met 5,9% tot 274 miljoen Canadese dollar (173,2 miljoen euro), maar achter die positieve cijfers schuilen grote regionale verschillen. Terwijl andere luxemerken het moeilijk hebben op de Chinese markt, steeg de omzet van Canada Goose in Azië-Pacific met 23,1%. In de EMEA-regio daalde de verkoop daarentegen met 14%, vooral door zwakke prestaties van Europese winkels.