Burberry terug in het groen dankzij eigen retail

Burberry heeft in de eerste helft van boekjaar 2026/27 opnieuw winst geboekt. De Britse modegroep zag de omzet stijgen en trok ook de rendabiliteit duidelijk op.

Winstherstel zet door

De groepsomzet kwam uit op 1,10 miljard Britse pond (1,31 miljard euro), een stijging met 6% tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Dat groeicijfer bleef overeind zowel in gerapporteerde cijfers als op vergelijkbare basis tegen constante wisselkoersen. Dat blijkt uit een tussentijdse update over de 26 weken tot 26 september.