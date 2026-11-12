[In Beeld] Delvaux heropent Antwerpse boetiek: vakmanschap in dialoog met kunst en design

Geen twee boetieks van Delvaux zijn hetzelfde. Het herenhuis met twee verdiepingen waarin het luxe handtassenmerk zijn Antwerpse vestiging heropent, nodigt uit om zowel de stad als de wereld van het ledervakmanschap te ontdekken.

Een reis door de stad

Aan de Komedieplaats in Antwerpen, tegenover de Bourlaschouwburg, heropent Delvaux zijn zijn Maison. De boetiek werd ontworpen in samenwerking met architect Tiziano Vudafieri van het Milanese architectenbureau Vudafieri-Saverino Partners. Ze brengt verschillende werelden samen, met Delvaux steeds als centraal uitgangspunt. Doorheen het herenhuis vinden emblematische ontwerpen als Le Brillant, Le Tempête en Le Pin hun plaats in een zorgvuldig samengestelde omgeving.

Elke boetiek van Delvaux wordt ontworpen in harmonie met haar omgeving, als tegenwicht voor de standaardisering van luxe en als uitnodiging om het vertrouwde achter zich te laten, zegt het persbericht. In Antwerpen krijgt die uitnodiging vorm als een reis door de stad in het hart van Vlaanderen. De collecties en het ledervakmanschap van Delvaux gaan er in dialoog met kunst, design en objecten die zorgvuldig werden geselecteerd om de verhalen die ze vertellen en de verbindingen die ze tot stand brengen.

Op ontdekking

Delvaux creëert objecten die gemaakt zijn om lang mee te gaan en omringt ze daarom met stukken die zelf al verschillende tijdperken, plaatsen en generaties hebben doorstaan: een Bourgondische kast uit het begin van de zeventiende eeuw, een spiegel uit het begin van de twintigste eeuw, vervaardigd in Antwerpen en toegeschreven aan Maison Franck, een hedendaags glas-in-loodkunstwerk van Ara Starck… Op de bovenverdieping brengt een Veninikroonluchter het meesterschap van het Murano-glas naar het herenhuis.

De bar, een terugkerend element in de boetieks van Delvaux, weerspiegelt een Europese visie op gastvrijheid: dit is een plek om even halt te houden, plaats te nemen en zonder formaliteiten met elkaar in gesprek te gaan. De boetiek is niet alleen ontworpen om te bezoeken, maar ook om er de tijd te nemen, op ontdekking te gaan en telkens weer terug te keren.