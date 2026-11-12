Michael Kors en Jimmy Choo krijgen nieuwe topman

Capri Holdings, het moederbedrijf van Michael Kors en Jimmy Choo, haalt Justin Boxford weg bij cosmeticagigant Estée Lauder. De nieuwe CEO moet de luxegroep opnieuw op het groeipad krijgen, na aanhoudende omzetdalingen bij Michael Kors.

Luxe-ervaring

Justin Boxford neemt op 4 januari 2027 de leiding over van John Idol, die na 23 jaar aan het roer met pensioen gaat. Idol blijft nog tot eind maart aan als strategisch adviseur. Robin Freestone, momenteel hoofdbestuurder, wordt onafhankelijk voorzitter van de raad van bestuur.