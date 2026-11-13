Frasers kiest nu ook nieuwe CEO voor Hugo Boss

Hugo Boss krijgt begin 2027 een nieuwe topman. Daniel Grieder verlaat het bedrijf op eigen verzoek, waarna David Epstein in januari de leiding overneemt. Frasers Group zet zo na een eigen voorzitter nu ook eigen management aan het hoofd van de pas overgenomen modegroep.

Volgende generatie

Epstein werkt al meer dan tien jaar voor Frasers. Sinds 2024 leidt hij er de merkpartnerschappen en beheert hij de relaties met merken in sport, premium en luxe. Eerder stond hij vijf jaar aan het hoofd van de premium- en luxedivisies, waar hij ook de ‘Elevation Strategy’ aanstuurde. Voorzitter Michael Murray, die tegelijk topman van Frasers is, noemt zijn ervaring in merkontwikkeling en premium- en luxeretail een belangrijk pluspunt.